„Ex-Vargáné most zászlót bont” – népdal-paródiával üzent Hont András Magyar Péternek

Nyitókép: Ficsor Márton

Hont András „Ex-Vargáné most zászlót bont” kezdetű, a Hej, Vargáné káposztát főz magyar népdal paródiájával rímekbe szedve üzent Magyar Péternek a hivatalos Facebook-oldalán. Mint ismert, Varga Judit exférje március 15-én az Andrássy útra hívja szimpatizánsait, a jogász korábban elismerte, hogy új párt létrehozásán munkálkodik. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Magyar Péter többször is beleszállt Ceglédi Zoltánba és Hont Andrásba is, akiket NER-pártisággal vádolt. Ceglédi már válaszolt Magyarnak.