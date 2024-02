„Bár nem gondolom, hogy az ECR-hoz való csatlakozás bejelentése miatt omlik most össze a Fidesz kampánya, de azt határozottan állítom, hogy ezzel önmaguk mozgásterét szűkítették.

Nem is kicsit. Ez pedig akár még azt a látszatot is keltheti, hogy nem szabad akaratukból tették meg ilyen hirtelen ezt a bejelentést. Ebből a szempontból jelentős körülmény, hogy az erről szóló kormányfői nyilatkozat nem sokkal azután született meg, hogy Orbánt külön megbeszélésre hívták az EU vezetői a múlt csütörtöki, brüsszeli Európai Tanács ülése előtt. A mini-Orbán-csúcs részleteit sajnos nem ismerjük pontosan, legalábbis egyelőre. Az viszont biztos, hogy – az újabban a kormányzati papagájkommandó célkeresztjébe vett – Giorgia Meloni olasz kormányfő (aki az ECR meghatározó alakja) mind az Orbánnal való találkozóból, mind pedig a bejelentésből jól jött ki. Ellentétben a magyar miniszterelnökkel.

Akik azt gondolják, hogy a Fidesz az ECR-frakcióban új elvbarátaival majd békés konstruktivitásban fog dolgozni, azok nagyon tévednek. Nemcsak azért, mert erre a NER-es kollégák nagy része az elmúlt huszonéves jellemfejlődés okán gyakorlatilag képtelenné vált, hanem azért is, mert egyes ECR-os vezetők és Orbánék között már most feszítő ellentét húzódik. »Az abszurd megbélyegzések azonban biztosan nem járulnak hozzá a közép-európai országok szükséges együttműködéséhez. Ellenkezőleg, ez kölcsönös tiszteletet követel meg« – írta például Petr Fiala cseh miniszterelnök Orbán Viktorra reagálva tavaly nyáron. »Ha Orbán nem látja, mi történt Bucsában, menjen el szemorvoshoz« – ezt az ECR másik meghatározó erejének képviselője, Jaroslaw Kaczynski PiS-elnök mondta két éve, válaszul Orbán ignoranciájára és túlzott Kreml-pártiságára. Az pedig már tényleg a groteszk határait súrolja, ahogy a fideszes sajtó által korábban egekbe magasztalt Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt – amióta nem követi mindenben az orbáni narratívát – ugyanez a fideszes nyilvánosság már üti-vágja. Valamelyik ZS kategóriás propagandista nemrég konkrétan azt mondta: »szomorú azt látni, hogy Giorgia Meloni, akinek a karrierjét a magyar kormányfő is egyengette, most szó nélkül átvette a Soros-féle narratívát«.

A helyzet tehát úgy áll, hogy a legutóbbi EU-csúcs után – ahol Orbán Viktort nagyon keményen helyretették – a Fidesz miniszterelnöke meglepő hirtelenséggel bejelentette, hogy pártja az ECR-hoz szeretne majd csatlakozni. Egy olyan EU-kritikus csoporthoz, amelyben persze több barátra találnak, mint a polgári konzervatív Néppártban, de azért az ECR-ban javarészt olyan szélső-konzervatív politikai erők és azok képviselői is helyet kaptak, akik nem akarják feltétlenül Ursula von der Leyent uniós zászlóba csavarba máglyára dobni. Putyin-arcképes pólókat sem hordanak rajongásból a plenáris teremben (szemben Orbán Viktor másik nagy barátjával, az olasz Salvinivel).

Érdemes megjegyezni, hogy volt már magyar tagja az ECR-frakciónak, a fideszesek által mumusnak kikiáltott Bokros Lajos. A jelenlegi kormányfő tehát valamilyen szokatlan okból egy meglehetősen szűk politikai utcába kényszerítette bele saját magát. Az ECR-hoz való csatlakozás ugyan logikus, de az ilyen idő előtti udvarlás mindenképpen jelentős arc- és mozgástérvesztést eredményez számára, magyar szempontból pedig befolyásvesztést jelent. Szép kezdet egy új szövetséghez. Orbán Viktornak kétségtelenül vannak jó megérzései a külpolitika területén, de ezt most nagyon úgy tűnik, hogy elgaloppozta. Úgy kell neki.”

