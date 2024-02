New York Times: Nagy pillanat volt Meloni számára, hogy meggyőzte Orbánt

New York Times: Meloni segített Orbánnak

A New York Times cikke szerint szerda este dőlt el minden, amikor nagy nyomást helyeztek Orbánra az EU-s vezetők. Ebben a helyzetben szükség volt egy megértő fülre a magyar miniszterelnöknek, és ez nem volt más, mint Giorgia Meloni.

Az egy órán át tartó, italozással összekötött beszélgetés közben Orbán Viktor arról beszélt az amerikai lap szerint, hogy az EU igazságtalanul bánik vele pusztán azért, mert jobboldali politikát képvisel. Meloni, aki maga is jobbról jön, elmondta neki, hogy ő is érezte az előítéleteket. Egy, a beszélgetést ismerő európai tisztviselő szerint azonban anno ahelyett, hogy támadta volna az EU-t, megpróbált jóhiszeműen együttműködni vele. Ez a hozzáállás pedig arra kötelezte az EU-t, hogy őt is bevonja, végezetül pedig Olaszországnak sikerült teljesítenie a több milliárd eurós Covid-segélyalapok felszabadítására vonatkozó követelményeket.

Végül pedig Orbán Viktor is beleegyezett az ukrajnai megállapodásba. „Nagy pillanat volt ez Európa számára. De nagy pillanat volt Meloni asszony számára is – aki megpecsételte a hitelességét, mint olyan személy, aki befolyásos szerepet játszhat az európai politika felső szintjén” – értékeli a New York Times.

