Nem véletlen, hogy nem érte el az Amnesty International ingerküszöbét Novák Katalin és Varga Judit lekurvázása

Az Amnesty International Hungary nőgyűlölete nemzetközi botrányhoz vezetett

A világ egyik legnagyobb nemzetközi jogvédő szervezetének budapesti képviseleténél tapasztalt rendszerszintű munkahelyi bántalmazás és a szervezeten belüli diszkrimináció miatt a nemzetközi nyilvánossághoz fordultak tavaly év elején az Amnesty International Hungary korábbi munkatársai, mivel a belső fórumokon hiába fordultak segítségért. Az ügyben a szervezet öt korábbi női munkavállalója volt érintett. Volt, akit azért küldtek el, mert várandós volt, vagyis a gyermekvállalás a karrierjébe került a szervezetnél. Egy másik áldozatnak a belépése után kézhez kapott szerződésében kötelezettséget kellett volna vállalnia arra, hogy a szervezetet tájékoztatja, ha gyermeket kíván vállalni. Olyan korábbi munkavállaló is nyilatkozott, akinek azért csökkentették a fizetését és helyezték át részmunkaidős munkakörben, mert szoptatta kisgyermekét, és egyébként sem tudott éjszakai munkát vállalni anyaként. A nyilatkozó megfélemlítve érezte magát későbbi munkahelyein is. Az áldozatok egybehangzóan arról számoltak be, hogy kirekesztő, becsmérlő, több esetben szexuális megjegyzéseket kaptak az Amnesty Hungary vezetéséből, és a velük való bánásmód egyértelmű megtestesítője volt a munkahelyi bántalmazásnak és a diszkriminációnak.