Nem tudta napközben használni a Facebookot? Ez nem véletlen!

Ahogy azt vélhetően olvasóink is tapasztalták, szerdán kora délután elérhetetlenné vált a Facebook asztali gépen keresztül, és nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. A telefonos alkalmazás azonban továbbra is működőképes volt. Sokaknál a Facebook alapoldala sem töltött be, de hasonló problémákat tapasztaltak az X-nél is.

A szolgáltatások meghibásodását felhasználói visszajelzések alapján jelző Downdetector nemzetközi oldalára is tömegével érkeztek a panaszok.

Végül pár óra elteltével helyreállt a közösségi oldal, de egyelőre még nem tudni mi okozta a problémát.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP