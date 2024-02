Márki-Zay szerint az előválasztás nemzetközileg is sikeres akció volt

Márki-Zay Péter szerint az ellenzék kudarca, hogy több településen is egymás ellen indítanak jelöltet az önkormányzati választáson a baloldali pártok.

Ha a két évvel ezelőtti együttműködés, stabilnak tekinthető együttműködés legalább meglenne az ellenzékben, akkor most egy félelmetes ellenfele lehetne a Fidesznek

– fogalmazott Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki a 2022-es országgyűlési választásokon a baloldal közös jelöltjeként vereséget szenvedett Orbán Viktor miniszterelnökkel és a Fidesszel szemben.

Felidézte: van néhány olyan település az országban, ahol könnyen lehet, hogy lesz ellenzéki előválasztás, akár az V. kerületben Budapesten, akár Győrben, akár Miskolcon is lehet, ahol a jelenlegi polgármester ellen a DK és az LMP is szeretne indítani jelöltet.

A politikus a Hír TV műsorában kiemelte: nem éli meg személyes kudarcként az együttműködés hiányát és a baloldalon belüli rivalizálást. Úgy gondolja, a 2021-es előválasztás nemzetközi szinten is sikeres volt, ott, ahol az ellenzék nem tud a jelöltről megállapodni, akkor az egyetlen demokratikus, hiteles, tiszta módja annak, hogy kiválasszuk, hogy ki a legesélyesebb egy egyfordulós választáson a Fidesz ellenében, az az előválasztás. Az ellenzéket bírálva megjegyezte: azok persze nem szívesen vállalják, akik úgy gondolják, hogy ők elveszítenék ezt az előválasztást; és azok sem, akiknek pont az a feladata, hogy megosszák az ellenzéki szavazatokat, és ezzel mondjuk a Fidesznek játszanak át településeket.

Márki-Zay szerint Budapesten gyakorlatilag minden kerületben lesz egy közös jelölt. Lehet, hogy több más párt, például a Jobbik elindítja a jelöltjét Karácsony Gergely ellen, de őszintén szólva semmi esélye nincs. Minden ilyen egy rossz kísérlet arra, hogy megosszák az ellenzéket.

Vitézy Dávid indulása könnyen lehet, hogy a Fidesz érdekét szolgálja, könnyen lehet, hogy előbb-utóbb ő fideszes jelöltként fog majd szerepelni, még ha most úgy tűnik, hogy az ellenpélda következik.

Szerinte az egyébként is fideszes Vitézy Dávid mögé előbb-utóbb hivatalosan is be fog állni a Fidesz. Márki-Zay Péter ugyanakkor elismerte, Vitézy Dávid egy tényleg elismert szakember, tehát egy jó jelöltje lenne a Fidesznek.

A politikus a Lánchíd-botrány kapcsán megjegyezte, mennyire felháborítja a korrupció. Magát jobboldali keresztény embernek nevezve hozzátette: „Én azt várom a magyar államtól – politikai kérdésekben nem mindig értünk ugyan egyet –, az a minimum elvárás, hogy legalább az ellenzéki korrupciót, ha van tárják fel”.