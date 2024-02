„Putyin megölte ellenfelét, az orosz ellenzék vezetőjét, Alekszej Navalnijt.

Az orosz elnök gyilkos.

Tudom, hogy milyen egy emberrel kezet fogni, tárgyalni, vele ebédelni, lakásomban fogadni, egy emberrel, aki később gyilkossá lett. Mikor a szemembe nézett, akkor legfeljebb a ravaszság fényét, nem pedig a bűn sötétjét láttam.

Nem hiszem, hogy mindig gyilkos volt. Mi tette azzá? Nem a személyes hatalom őrülete, szerintem. Hanem az, hogy elhitette önmagával, az ő Oroszország anyácskájáért, ölni nemcsak szabad, de kell is. Akár oroszt is. Oroszt is, ha szembeszegül az elnökkel, mert az elnök hitének, meggyőződésének elutasítása felség- és hazaárulás.

Navalnij, miután Putyin megmérgeztette, ezért egy berlini kórházban kezelték, hazament Oroszországba. Hazament, tudva, hogy mi vár rá. Három évig bírta. Ma politikai gyilkosság áldozata, egy jobb Oroszország ügyének mártírja lett.

Mi, magyarok meg jegyezzük meg: arcpirító szégyen, hogy a mai magyar kormány egy gyilkos szörnyeteg barátjává szegődött, annak kitartottja, kézben tartott ügynöke lett. Az orosz elnökkel való kapcsolatában a magyar kormányfő szuverenitásának maradéka is elveszett.

Kezet fogtam egy emberrel, aki később gyilkossá lett.

Ha tudni akarjátok, hogy milyen egy gyilkos barátjának lenni, kérdezzétek meg a magyar kormányfőt!”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd