„Ezúttal nem a kipányvázott biciklijén manökenkedett Karácsony Gergely, hanem rajongói kérdésekre válaszolt. Odaállt hát kedvenc kamerája elé, s nyájas kérdéseket húzott elő egy munkavédelmi sisakból. S láss csodát! A sisakon a felirat: A-Híd Zrt.

Milyen kicsi a világ!

Most, mikor minden valamirevaló hírolvasó ember azt szeretné tudni, mi a túróért fizetett ki a Lánchidat felújító A-Híd 1,4 milliárd forintot a számlagyárügyben súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Víg Mór cégének – Karigeri úgy lobogtatja a logós sisakjukat, mintha nem lenne holnap.

Alapvetően két lehetőség látszik körvonalazódni. Az első: Karácsony egy páratlan politikai éleslátással megáldott zseni, Podmaniczky Frigyes reinkarnációja, akit a Jóisten is azért teremtett, hogy Budapestet vezesse a végtelenbe és tovább. E minőségében pedig bármit tesz, az jó, szükséges és bölcs. Így a logós sisak fogdosása is az, még ha mi, homályban botorkáló honpolgárok nem is értjük a mozgatórugóit.

A másik lehetőség, hogy Gergely egy magasra és vékonyra nőtt politikai holdkóros,

Márki-Zay Péter fővárosi kihelyezett tagozata, akinek annyi józan esze nincs, hogy egy cuppogós korrupciós botrány közepette harakirit jelent az egyik érintett sisakját lóbálni. Akár fizet neki a cég az ingyenreklámért, akár nem.

Ha engem kérdeznek, a második lehetőség életszerűbbnek tűnik. A minap például Brüsszelben azt nyilatkozta: nincs itt semmiféle hídbotrány, csak a sajtó fantáziál. S már csak azért sincs ügy – kukucskált ki joviálisan a szemüvege mögül –, mivel az A-Híd még a Lánchíd-szerződés megkötése előtt utalta az 1,4 milliárdot.”

