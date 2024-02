Cseh Katalin: Biztosítottuk az amerikai küldöttséget, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége arról számolt be közösségi oldalán, hogy „a szövetségesek 21 hónapja várják Magyarország döntését Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban. Különböző parlamenti pártok képviselői valamint az Egyesült Államok szenátusának rangos kétpárti küldöttsége között fontos megbeszélés zajlott.”

„Sajnálatos módon számos magas rangú magyar kormánytisztviselő, valamint a Fidesz parlamenti képviselői elutasították, hogy találkozzanak a legjelentősebb, évek óta Magyarországra látogató amerikai kétpárti kongresszusi küldöttséggel” – jelentette ki David Pressman nagykövet.

Az egyeztetésen ugyanakkor jelen volt Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője. Az ellenzéki politikus Facebook-oldalán arról írt, „a Momentum kezdetektől következetesen támogatja, hogy Svédország csatlakozzon a NATO-hoz. Erről most is biztosítottuk az amerikai küldöttséget. Ahogy arról is, hogy

Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap megérkezett Budapestre a demokrata és republikánus szenátorokból álló amerikai küldöttség. A repülőtéren hazánk amerikai nagykövete, David Pressman fogadta őket, majd a közösségi oldalra feltöltött képek tanúsága szerint ellenzéki politikusokkal és a Magyarországon működő NGO-kkal tárgyaltak.

