Brüsszeli deal traktorokkal és kampánnyal

Rég jelent meg annyi feltételezés és állítólagos háttér-információ uniós csúcsról, mint az Európai Tanács február elsejére összehívott legutóbbi találkozójáról. Sőt, már az eseményt megelőző kiszivárogtatások is erősek voltak, a Financial Times például egy állítólagos uniós dokumentumra hivatkozva arról cikkezett, hogy a magyar gazdaságot padlóra küldő tervek formálódnak a testületben arra az esetre, ha Orbán Viktor ellenállása miatt ismét nem sikerül elfogadni az Ukrajnának szánt, 50 milliárd eurós segélyalapot. Utóbbit a közös uniós költségvetés részeként képzelték el, de azt más okokból is módosítani kell.

A decemberi alkalmon a magyar kormányfő megvétózta a tervet, ám a szomszédunk uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló döntést nem akadályozta meg. Mindezek után érthető, hogy kiemelt figyelem irányult a mostani találkozóra, illetve a brüsszeli anyagot a Le Point-nek adott interjúban zsarolási kézikönyvnek nevező magyar miniszterelnökre.