Bródy János némi fáziskéséssel, de úgy érezte, van mondanivalója Novák Katalin lemondásáról

Bródy János némi fáziskéséssel, de közösségi oldalán reagált Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit távozására. Az ismert zenész a Miért hagytuk, hogy így legyen című dalához csak ennyit írt:

Novák Katalinnak és Varga Juditnak szeretettel… »Nem ad választ ma senki sem«”

Mint ismert, Novák Katalin szombaton váratlanul megszakította dohai útját, hazaérkezett és a kegyelmi döntés miatt lemondott a köztársasági elnöki tisztségről. Ahhoz, hogy hivatalos legyen a döntés, írásban is be kellett nyújtania az Országgyűlésnek. Ez február 11-i dátummal megtörtént, így a beadvány már a Parlament honlapján is olvasható.