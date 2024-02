A német kancellár elvárja, hogy az EU is betartsa a saját szabályait (Videó)

Válaszolt az Orbán Viktor miniszterelnök meggyőzésével kapcsolatos kérdésekre Olaf Scholz. A német kancellár hangsúlyozta, hogy a magyar kormányfővel folytatott beszélgetéseken egyértelművé tette, hogy EU-27 körű megállapodásra van szükség, nem egy megosztottra, ami a végén meggyőzte Orbán Viktort.

Scholz kitért arra is: fontos a megbízhatóság, hogy tartsuk magunkat a saját szabályainkhoz, ha másoktól is elvárjuk az uniós acquis betartását, különösen a jogállamisági kérdésekben.

Szerinte ez az EiT következtetésekben is meg lett jelenítve egy kis kiegészítés formájában. „Biztató, hogy decemberben és most is sikerült konstruktívan megegyezni, ez azt igazolja, hogy meg lehet állapodni az EU-ban” – tette hozzá.

A Scholz nyilatkozatával kapcsolatos eredeti, német nyelvű videót itt nézheti vissza: