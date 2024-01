„Ha volna pillanat, amikor elő lehetne venni a szlovák-magyar kettős állampolgárság ügyét, és komolyan lehetne venni, hogy a magyar kormány tényleg védi a határon túli magyarok érdekeit – akkor az most lenne. Most, amikor állítólag történelmi csúcson vannak a szlovák-magyar diplomáciai viszonyok. Most megbeszélhetné a két, egymás vállát sűrűn veregető miniszterelnök, hogy miért lenne fontos a szlovákiai magyarok számára a magyar állampolgárság. Orbán Viktor elmondhatná az érveket ehhez. Robert Fico pedig ledolgozhatná a magyarellenes politikai működésének rossz emlékét azzal, hogy ezeket az érveket meghallgatja és komolyan veszi.

Természetesen Orbán Viktor nem veti fel ezeket az érveket.

Robert Fico nem hallgatja meg a fel nem vetett érveket. Mert egyik félnek sem érdeke felmelegíteni a döglött aknát (hogy tobzódjak így a nem tudom hányadik kávé után a képzavarokban). Vagy nincs a magyar kormánynak tulajdonképpen érve a NER alapjait megteremtő intézmény mellett. Vagy van, de ezeket az érveket most más érdekek miatt félre tudja söpörni, és tesz arra, hogy mi van a szlovákiai magyarokkal. Nem tudom, mi a magyarázat. De miközben kimarad ez a ziccer, aközben elindul az »ingyenes utazás magyar igazolvánnyal« botrány.

Már senki sem tudja pontosan, mi is az a magyar igazolvány.

Senki nem látja hogy megy vagy nem megy a határon túli támogatási rendszer. Káosz van, sötétség, átláthatatlanság. Egy a világos és egyértelmű tény: ahogy felmerülnek a határon túliak, a magyar ellenzék jelentős része gondolkodás és tájékozódás nélkül elkezd gyűlölködni. Elkezdi elmarasztalni a határon túliakat, akik ilyen kedvezményeket nem kértek, és akik nem is élnek ilyen kedvezménnyel. Egyrészt, mert nem biztos, hogy akarnak, másrészt nem is lehet (döglött lovon a patkó a jelenlegi vasúthálózatra kedvezményt adni). És ha csak ennyire tellik az ellenzék részéről, erre a gyűlölködésre, miközben kihagy történelmi ziccereket a magyar-magyar viszony rendezésében is, akkor mire lehet számítani? És mi határon túli belgák, hova álljunk?”

