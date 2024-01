„Magyarországon is be akarják tiltani, a műhúst, a szintetikus sz.rt. Nagyon helyes. Most jön a lényeg: hogy lehet viszont az, hogy egyes felvilágosult magyar politikusok ennyire ne értsék a magyar néplelket? Hogy fertőzhet meg az abnormalitás okosnak gondolt emberi elméket? Mi szeretjük a húst, az oldalast, a pörit, a gulyást, tényleg nem értitek ott a túlvégen? Nem csak lattetejcsis kroaszanból áll a világ! Hagyjatok minket a hülyeségetekkel. Egyetek tücsköt, hülyeségszósszal. Mi meg jól érezzük magunkat a fűszeres vértől meg a disznótorostól. Éhes is lettem! Csókolom!”

