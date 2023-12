Sok helyen már biztos a fehér karácsony, erős havazások jönnek, de marad az ónos eső is – ez várható a következő hetekben Németh Lajos szerint!

Az időkép előrejelzése szerint a mai napon az ország nagy részén erőteljes havazás várható. Ezért lapunk megkereste Németh Lajos meteorológust, aki elmondta, mi várható a következő hetekben.

Az eddigiek alapján elképzelhetőnek tartja, hogy fehér karácsonyunk lesz?

Ha egész Magyarország területét nézzük,

biztosan kijelenthető, hogy lesznek ilyen helyek,

ugyanis már most komoly mennyiségű hó hullott le az országra, és halmozódott fel a hegyekben. Tehát ezekben a hetekben ezeken a területeken meg is fog maradni a fehér hótakaró. Főként az északi hegyvidékben esett rekord mennyiségű hó, de az ország teljes területét nézve is 35-40 százalékban alakultak ki hótakarók.

A következő hetek időjárásától függ, de ahol eddig nagy mennyiségben esett le hó, ott nagy valószínűséggel szentestére is megmarad majd.

A szánkózni induló családoknak mire érdemes figyelniük? Úgy tűnik, ezekben a napokban a havazás szinte bármikor átválthat ónos esőzésbe.

A hétvége időjárása érdekes, hiszen

a mai napon is a csapadék szinte összes fajtája előfordult.

Reggel ónos eső esett az ország több pontján, amit eső, majd havazás követett. Épp ezért

elsősorban a 400 méter feletti részek lehetnek alkalmasak a szánkózásra és a kirándulásra.

Vannak helyek, ahol jelenleg 30-40 centiméteres hó borítja a tájat, mondjuk a Pilisben vagy a Mátrában.

Biztonsági szempontból mire érdemes figyelni? Illetve mit ajánl az idősebbeknek?

Nem árt az óvatosság a közlekedés terén, hiszen

már jó pár éve nem voltak tapasztalhatóak a mostanihoz hasonló időjárási viszonyok.

Így sokan elszokhattak az ilyenkor bejáratott biztonsági rutinoktól. Az elmúlt évtizedben nem volt jellemző az összefüggő hótakaró még a hegyeinkben sem.

Erős fronthatásra nem kell számítani, emiatt nem szükséges aggódni, viszont a meleg- és a hidegfront továbbra is gyorsan fog váltakozni. Aki érzékeny a gyors frontváltozásra, annak érdemes erre figyelnie.

***

Nyitókép: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images