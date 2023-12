Nyolc év börtönt kapott a késelő, aki halálra szúrta Deutsch Tamás apósát

A tárgyaláson bemutatták azokat a videókat is, amelyek a késelés előtt történtek, illetve azokat, amelyek a mentősök megérkezését mutatták.

„Bocsánatot szeretnék kérni az unokától, a gyerektől és a feleségétől is. Csak az járt a fejemben akkor, hogy legyen már vége annak a sok rossznak, ami történt velem. Ha bármi ötlete is van a családnak, amiben tudok nekik segíteni, legyen az anyagi, vagy bármi más, akkor csak szóljanak. Én mindent megfogok tenni azért, hogy teljesítsem azt. Vesztettem már el közeli hozzátartozómat, de ez a fájdalom közelébe sem ér annak, amit most érzek” – mondta a terhelt az utolsó szó jogán.

