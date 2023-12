Megszólalt Varga Zoltán ügyvédje a NAV házkutatásával kapcsolatban

Az üzletember ügyvédje házkutatással kapcsolatban közleményt adott ki, amelyet a Media1 is megosztott:

„Szeretném hangsúlyozni az ügy kapcsán, hogy ügyfelem semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hozzávetőlegesen havonta kértünk betekintést az iratokba, de az elmúlt 6 hónapban tudomásom szerint érdemi nyomozati cselekmény nem történt az ügyben. December 6 – án, a Central Irodaházába nagy erőkkel kivonult a NAV nyomozó főosztálya és olyan iratokat vittek el, amiket elektronikus úton is be tudtunk volna küldeni. 2025 év elejéig lehet hivatalosan nyomozni az ügyben és továbbra is fenntartjuk az álláspontunkat, hogy az ügyfelemmel közölt gyanúsítás hiányos és a büntető jogszabályok téves értelmezésén alapul. Ettől függetlenül a gyanúsítás minden pontját tényekkel és bizonyítékokkal alátámasztva cáfoltuk”.