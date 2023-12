Márki-Zay Péter románul kívánt boldog új évet

„Januárban kezdtem el a román nyelv tanulását a Duolingo-n, tegnap fejeztem be a 40 leckéből álló teljes tananyagot. 23-án Aradon tolmácsolás nélkül is tudtam követni a román megemlékezéseket és udvariasságból néhány román mondatot elmondtam magam is” – jelentette be a Facebook-oldalán Márki-Zay Péter.