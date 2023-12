Jeszenszky Géza szerint orosz érdekek is megbújnak a palesztinpárti tüntetések mögött

A Klubrádió szerda esti vendége Jeszenszky Géza korábbi külügyminiszter, történész volt, aki elmondta véleményét az orosz-ukrán háborúról, majd kitért a magyar kormány „rossz érveire” a háborúval és Kínával kapcsolatban is. A történész szót ejtett az izraeli-palesztin konfliktusról is, különösképpen a Hamász október 7-én példa nélküli terrortámadására.

Palesztinpárti tüntetések

A terrorszervezet kapcsán szerinte a legnehezebb arra választ adni, hogy az európai baloldal egy része miért támogatja a Hamászt.

„Egyszerű lenne azzal letudni, hogy a mellettük kiálló tüntetéseket fanatikus muszlimok kezdeményezik, ez lenne a logikus, de sokan csatlakoznak hozzájuk olyanok, akiknek nincs közük semmi ilyesmihez” – mondta az egykori külügyminiszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy a palesztin- vagy inkább Hamász-barát tüntetések akkor kezdődtek meg, amikor az izraeli hadsereg még nem indította el a gázai terület bombázását, és nem voltak az azzal járó szomorú és fájdalmas emberi tragédiák,

tehát nem arról van szó, hogy az izraeliek egyesek által könyörtelennek titulált gázai fellépése váltotta ki a demonstrációkat.

A történész orosz érdekeket sejt a háttérben

Jeszenszky nem hisz az összeesküvésekben, de úgy sejti, hogy a tüntetések mögött ott vannak orosz és esetleg más érdekek is.

„Az internet segítségével nagyon nagy mértékben lehet behatolni a külföldi társadalmak gondolkodásába,

például ott vannak a mesterségesen kreált, úgynevezett trollprofilok, akik mögött nem valós emberek vannak, és kommenteket írnak minden cikkhez, szöveghez. Az orosz propagandában ennek abból az időszakból is van hagyománya, amikor még teljesen mások voltak az információs lehetőségek” – jegyezte meg.

A történész úgy fogalmazott, hogy egy „irracionális, rossz divat” is van a palesztinpárti tüntetések mögött.

„Mind a szélsőjobb, mind a szélsőbal sokszor ilyen divatszerű, megtetszik a retorika az emberek egy részének és nem gondolnak bele, hogy mivel jár”

– fejtette ki véleményét.

Benjamin Netanjahu felelőssége megkérdőjelezhetetlen

„A ’30-as években az olasz fasizmusnak és a bolsevizmusnak is volt ilyen divatja Európa-szerte.

De amit a palesztin terroristáknál lehet tapasztalni, az embertelenséget, az emberi érzés teljes hiányát, az nem olyan, mint egy ideológia mögötti naiv, téves idealizmus, erre nincs racionális magyarázat.

Az viszont fontos, hogy a kormányok ellenállnak ennek a nyomásnak” – tette hozzá.

„Van, ami bírálható a jelenlegi izraeli politikában. Benjamin Netanjahu felelőssége megkérdőjelezhetetlen és a hadviselés sok részletéről is lehet vitatkozni, a történelem ezekről ítéletet is mond majd. A józan kormányok mélyen elítélik a terrorizmust, ugyanakkor figyelmeztetik Izraelt, hogy önmagának is árt azzal, ha a civil áldozatok száma olyan jelentős” – fogalmazott a volt külügyminiszter.

Azt is jogos felvetésnek tartja, hogy mi lesz a jövő, hiszen kétmillió arab él a Gázai-övezetben, és Izrael nem tudja megsemmisíteni a Hamászt, mert „az is egy ideológia, akárcsak az Iszlám Állam terrorszervezet Irakban és Szíriában”. Hozzátette:

„Valamiféle tartós megbékélés kellene Izrael és az arab világ között, és a Hamász ezért is lépett, mert látta, hogy errefelé haladtak a fejlemények, Szaúd-Arábiával is megindultak biztató folyamatok”.

„Kérdés, hova vezet a Hamász-támadás: még inkább lehetetlenné válik a béke, vagy ha ezt a pillanatnyi helyzetet úgy rendezik, hogy a Hamász uralma megszűnik ott, akkor az lendületet ad-e a valódi békének. Utóbbi nem irreális remény” – fogalmazott Jeszenszky Géza.

Nyitókép: Földházi Árpád