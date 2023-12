Érdekli, mi a jó karácsonyi bejgli titka? Itt a sztárpék tippje a tökéletes bejglihez!

Érdekli, mi a jó karácsonyi bejgli titka? A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Szabadfi Szabolcs még azt is elárulta: az arányokat tekintve melyik a jobb, ha a töltelék több vagy a tészta.

A tészta a kulcs

A lapnak nyilatkozó sztárpék elárulta: „a bejglinél fontos dolog, hogy nem szabad túl sok élesztőt rakni a tésztához, se túl sok kovászt, ellenkező esetben sütés közben az optimálisnál nagyobb lesz a térfogat-növekedés”.

Mint fogalmazott, szerinte „gyakran előforduló hiba, hogy túl sűrűn teszik egymás mellé a sütőlemezre, és emiatt a bejgli oldala, ami a másikkal találkozik, általában kireped.

Rakjuk ritkábban egymás mellé a rudakat, és süssünk inkább kétszer, így nagyobb eséllyel kerülhetjük el a kirepedést”

– javasolta.

A szakértő egyébként a bejgli tésztájával kapcsolatban arra is rámutatott: „hűvösen kell feldolgozni a tésztát és utána rá kell szárítani a tojássárgáját, aztán meg kell várni, míg a tojásfehérje is rászárad, mert ettől válik gyönyörű szép márványossá. Valamint nem szabad nagyon gyorsan, magas hőfokon sütni a bejglit, mivel egy tömör, nehéz süteményről van szó, és fontos, hogy a közepe is átsüljön.”

Szabadfi Szabolcs az ideális bejgli tölteléke kapcsán elárulta: a töltelék állagára is figyelnünk kell, ha otthon szeretnénk bejglit készíteni, mert nem lehet túl lágy vagy túlságosan kemény. „Érdemes a tölteléket egy nappal korábban elkészíteni és állni hagyni úgy, hogy ne száradjon ki, és utána lehet a tésztára helyezni” – mutatott rá a szakértő.

