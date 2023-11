„Hányszor olvasom a kommentekben a következő mondatot: »És ha holnaptól nem lenne Orbán, van ellenzék helyette???« Meg azt: »Semmi változás nem lesz, mert az ellenzéki oldalon nincs, aki az élre állna.«

Akkor gondolkozzunk egy kicsit. Hogyan kezdődött a francia forradalom? 1789. július 14-én a feldühödött párizsiak elfoglalták a Bastille börtönét. A forradalom során az országot a pénzügyi csőd közelébe vezető abszolutista rendszert megbuktatták. Egy nemesi-polgári-felvilágosult-szabadkőműves-filozófus elit készítette elő a forradalmat. Liberális reformokat akartak, népi nyomásra lett belőle forradalom.

Hogyan és mikor kezdődött a »Nagy októberi…«? Lenin - amikor a megmozdulások kezdődtek még Németországban volt. A németek 1917 kora tavaszán lendültek akcióba. A bolsevik vezért és harminc társát egy lepecsételt vagonban Svédországon és Finnországon keresztül titokban Pétervárra utaztatták. A vonatuk 1917. április 16-án gördült be Oroszország fővárosába. A világháborús vesztességek, a helyzet hozta a népek megmozdulását.

1956. Nem Nagy Imre találta ki a forradalmat. Őt a helyzet által kialakult forradalom »lökte« az élre.

Románia, 1989. Nem úgy kezdődött Ceausescu utolsó nagygyűlése, hogy az lesz az utolsó. A tömeg döntött úgy.

Tehát hiba arra hivatkozni, hogy »itt úgysem lesz változás, mert nincs az ellenzéki oldalon, aki a változások élére állhatna«. Az is igaz persze, hogy minden esetben volt egyfajta »külső segítség«. Most is van. Hiszen az Unió megelégelte, hogy Orbánék ellopják az európai polgárok pénzét, s elzárták a pénzcsapot… Ezért rohangál a Karmelita pasája keletre pénzekért, de gyanítom, hogy nem nagyon fog kapni.

Röviden: nem kell a »messiásra« várni… Ha a helyzet adja, előlép.”

