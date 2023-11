Ezt törölné még el Brüsszel a rezsicsökkentés mellett (VIDEÓ)

Múlt hét pénteken elkezdték kézbesíteni a kérdőíveket, amivel megkezdődött a nemzeti konzultáció.

A konzultációs kérdőíveket karácsonyig minden háztartásba kézbesítik,

azokat 2024. január 10-ig lehet visszaküldeni és a későbbiekben internetes kitöltésre is lesz lehetőség. A konzultáció során minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát.

Most már Orbán Viktor miniszterelnök is kitöltötte a nemzeti konzultációt – számolt be róla a Facebook-oldalán. „Régi nóta, a brüsszeli bürokraták újra meg akarják mondani nekünk, hogy hogyan éljünk. Több pénz és újabb fegyvereket akarnak adni Ukrajnának.

Azt akarják, hogy ha már náluk nincs, nálunk se legyen rezsicsökkentés, és azt akarják, hogy mi magyarok is engedjük be a migránsokat.

De mi magyarok vagyunk, és nem akarunk úgy táncolni, ahogy Brüsszelben fütyülnek. Ezért arra kérem, mondja el ön is a véleményét, és töltse ki a nemzeti konzultációt!” – fogalmazott Orbán Viktor.

A rezsicsökkentés mellett Brüsszel a kamatstopot is eltörölné.

A kamatstopot is több szempontból ellenzi az Európai Bizottság. Brüsszel szerint az intézkedéssel sérül a monetáris transzmisszió, azaz a magasabb kamatok nem áramlanak szét korlátlanul a gazdaságban, másrészt a bankok profitja és hitelnyújtó képessége kisebb lesz - mondta Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője a Demokratának.

„A bankok profitját a kamatplafon valóban csökkenti, de még így is magas szinten áll.

A hitelnyújtó képességben szintén csak részigazsága van a bizottságnak.

Elképzelhető, hogy a bankok később óvatosabban nyújtanak hitelt, ha tudják, hogy azok kondícióit a kormány megváltoztathatja, azonban a kamatplafon az új hitelekre nem vonatkozik, csak a régiekre. Továbbá a bankoknak bőven van forrásuk hitelezni, a hitel/betét arány meglehetősen alacsony. Ugyanez igaz a monetáris transzmisszió esetében: az új hiteleket az új hitelekre vonatkozó kamatokon vesszük fel, nem az számít, hogy a régi hitelek milyen kamattal futnak, így az intézkedés közvetlen hatása a transzmisszióra csekély, csak annyi lehet, hogy így a lakosságnál maradó pénzből kereslet lesz”

– árulta el Regős Gábor.

