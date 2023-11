Baranyi szerint megbuktathatja magát az ellenzék Budapesten

„Talán egyetlen kerületben sincs ennyire sokszínű ellenzéki koalíció, mint nálunk, hiszen a »hatpárti szövetségen« kívül a Kétfarkúak is fontos szerepet kaptak a kerület vezetésében, én pedig egyik pártnak sem vagyok a tagja. Ennyi különböző érdek óhatatlanul is súrlódásokhoz vezet” – mondta a Jelennek adott interjújában Baranyi Krisztina, a főváros IX. kerületének polgármestere.

Kifejtette,

nagyon sajnálja, hogy a Fradit mostanában a „B-középpel” azonosítják.

„Rengeteg erőszakos cselekmény és szélsőséges megnyilvánulás köthető hozzájuk, láthatjuk, hogy sokszor eljárások folynak ellenük fizikai agresszió miatt. Rendkívül szomorú, hogy ilyen esetek árnyékolják be egy ilyen meghatározó sportegyesület megítélését” – fogalmazott a kerület vezetője.

„Természetesen valamennyi ferencvárosit képviselem, közöttük a Fradi-ultrákat, az egyéb fradistákat, más csapatok itt élő szurkolóit és a foci iránt egyáltalán nem érdeklődőket is. Érdemi számban vannak másféle fradisták, igaz, ők nem olyan hangosak, nem ordibálnak rasszista szólamokat a meccseken és nem tetováltatnak magukra SS-jelvényeket. Ezek az emberek a Facebookon kívül, nem mocskolódva, nem akasztással fenyegetve, de szintén elmondják a véleményüket. Többen személyesen jöttek el, és biztosítottak arról, hogy drukkolnak nekem, támogatják azt, amit csinálok.”

A beszélgetés során szóba került, hogy

az ellenzék könnyen megbuktathatja magát a közelgő választáson.

„Jelenleg Budapesten szinte mindenhol kétharmadunk van, de a viták miatt jó pár kerületet bukhatunk, ami a fővárosi többséget veszélyezteti. Ez tragédia lenne. Szerintem ez a hajcihő odáig vezethet, hogy akár Karácsony sem nyer, mert annyira eltántorítja az ellenzéki szavazókat. Ők egyébként is szörnyen apatikusak a tavalyi katasztrofális, negyedik Fidesz-kétharmad miatt, és már az is nagy eredmény lenne, ha ezt az orbitális zakót esetleg sikerülne feledtetniük velük ezeknek a pártoknak. A saját esélyeimet mindenesetre jónak látom, már csak azért is, mert az elmúlt években érdemi eredményeket értünk el, és abszolút függetlenként voltam jelen. Ezen nem tervezek változtatni, és ha kell, a falig is elmegyek a kerületiek érdekében. Mást nem tudok tenni, bízom benne, hogy ezt értékelni fogják a választók is.”