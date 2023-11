„Na, szóval ma kaptam egy levelet a grazi Erasmus + irodából, amiben megköszönték, hogy együtt dolgozhattak velem és támogathatták a tudományos munkásságomat, konkrétan 727 euróval (repjegy+ 4 nap szállás). És megírták, hogy ezt a támogatást az Európai Bizottságtól kaptam. Óh-hó! Most akkor én is külföldről pénzelt ügynök lettem? Hiszen külföldről kaptam, sőt az EU-tól, amire ők ugye már nem képesek! Ez mi, ha nem »külföldi befolyás«? Ráadásul Magyarországról mondtam el az igazságot. Ez nagyon veszélyes, hjujj. Amúgy már évekkel ezelőtt megírták rólam valahol, hogy engem »a szélsőbalos bécsi egyetemen képeztek ki, aztán átdobtak Magyarországra azzal a feladattal, hogy bomlasszam, sőt rothasszam szét az egyházat.« Mondjuk az közben, szétrohadt magától... 1,1 millió hívő lelécelt, főleg nők!

De most tényleg, mi lesz ezzel a szuverenitásvédelmi törvénnyel? Azon kívül, hogy csináltassunk maguknak »külföldi ügynök vagyok« feliratú pólót, vagy angolul, hogy a világ is értse »I am a foreign agent«, szerintem lassan utánanézek, hogy kaphatok az EU-ban politikai menedékstátuszt. De amíg engem börtönbe nem csuktok, addig nem fogom befogni a számat, arra hiába is vártok! És a megfélemlítési kísérlettel csak tovább radikalizáltok... Higgyétek el, fel fog nőni lassan az a generáció és össze fog állni az a szövetség, ami megmutatja nektek, hogy ki a magyarok Istene és mi mindenben segíteni fogjuk őket.”

***