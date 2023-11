„Azon túl, hogy 51 százalékos DK-t vár 2026-ra Dobrev Klára, a mai interjúnak volt egy nagyon fontos üzenete: a DK egyedül akar kormányozni. Ez világos ultimátum a többi balliberális pártnak, amelyet végleg be akarnak darálni Gyurcsányék. Ennek előjele volt már, hogy több politikus is átlépett az elmúlt időszakban a kisebb pártokból a DK-ba, köztük Karácsony pártjának korábbi pártigazgatója, Kocsis-Cake Olivio is, aki ma már a baloldali árnyékkormány árnyékminisztere. Az EP-választásra Gyurcsányék úgy tekintenek, ahol végleg kiteljesedhet a dominanciájuk a baloldalon, bedarálva mindenkit!”