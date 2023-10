„Az, hogy korábban is létezhettek hátsó szándékok, háttér-megállapodások, nyilvánvaló. Azon is el lehet filozofálni, hogy a rossz szándékokat, a rossz szándékú embereket vajon sátáni parancs irányítja, vagy valójában idegen civilizációkból érkezett lények (például emberi maszkot viselő hüllők) ők. Vagy mindkettő. Tán egyik sem feltétlenül nevetséges fantazmagória. Az első a legkevésbé sem; még csak mélyen vallásosnak sem kell lenni ahhoz, hogy az emberben felmerüljön a kérdés: hogyan tud ennyi különböző negatív erő és gondolat – a háborúktól kezdve a vallási fanatizmuson át az LMBTQ-ideológiákig – egyszerre jelen lenni, és ugyanabba az irányba, a teljes entrópia és pusztulás felé mutatni, már-már láthatóan összehangoltan? Kifejezetten logikusnak tűnik, de legalábbis más magyarázatot nem nagyon találunk rá, mint hogy a sátán irányítja.

De a filozófiai mellékszáltól térjünk vissza napjaink gyakorlati valóságába. Merthogy akár a sátán irányítja, akár a saját ösztönük, küldetéstudatuk vezérli őket, kétségtelen, hogy egy szűk elit mára óriási hatalmat szerzett a világ fölött. És ma már nem is titkolják, nem is rejtőzködnek. Sőt kifejezetten hiúk, szeretnek szerepelni, sőt, ünnepeltetni magukat, mint az emberiség nagy jótevői.

Bill Gates, Soros György, Klaus Schwab, de Jeff Bezos vagy Larry Fink

is rendszeresen mesélik a nyilvánosságnak, hogy ők mennyi minden jót tesznek, csakis nekünk, csakis értünk. És ők ezt el is hiszik.

Szó sincs arról, hogy cinikus manipulátorok lennének. Meg vannak győződve róla, hogy amit csinálnak, az a világ javát szolgálja. Persze, közben rengeteg pénzt keresnek, hihetetlenül gazdaggá, hatalmas befolyásúvá is válnak – de úgy is érzik, hogy ők erre predesztinálva vannak, és meg is érdemlik, mert egyrészt az ő emberi minőségük annyival másoké felett áll, másrészt annyi minden jót tesznek az emberiséggel. Vagyis: miközben bekebelezik a világot, tolják az önigazoló jóemberkedést.”

