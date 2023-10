Navracsics: Még az idei évben meglesz a megállapodás, és megnyílnak az uniós források

Mint arról beszámoltunk, egy lehetséges dealről írt az EU és Magyarország között a Financial Times. A lap szerint az Európai Bizottság arra készül, hogy több milliárd eurónyi, jelenleg a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott uniós forrást szabadítson fel Magyarország számára, és ezzel Budapest támogatását is megszerezze a blokk költségvetésének növeléséhez és az Ukrajnának nyújtott jelentős pénzügyi támogatásához. A cikkből kiderül: 13 milliárd euró EU-s forrást kívánnak feloldani november végéig. Erről három, a tárgyalásokról tájékozott tisztviselő beszélt a Financial Timesnak.

A témáról kedd délelőtt sajtótájékoztatót tartott Navracsics Tibor, területfejlesztésért és EU-s pénzekért felelős tárca nélküli miniszter.

Navracsics Tibor kijelentette: az idei évben meglesz a megállapodás, és megnyílnak az uniós források. Arról azonban, hogy konkrétan mennyi, és mire költené azt a kormány, nem akart beszélni, mert mint mondta, „előbb ejtsük el a medvét”.

Ott vagyunk, hogy bármikor megállapodhatunk. Minden ügyben megállapodás-közelben vagyunk, nem maradt fent érdemi nézeteltérés – tette hozzá a miniszter.

Navracsics kérdésre elmondta: a Financial Times-cikk kapcsán nem hívta még fel egykori biztostársait, hanem megvárja a hivatalos álláspontot. Hozzátette: hivatalos reakciót még nem, kérdéseket annál többet kaptak a Uniótól, amelyeket igyekeztek a legjobb tudásuk szerint megválaszolni.

Navracsics szerint nem lesz összekötve a hazánknak járó uniós források és az Ukrajnának nyújtott EU-s támogatás témája, csak időbeli egybeesés áll fent.

