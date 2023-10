„Ha telegatya van, akkor telebugyinak is léteznie kell. Erre Kunhalmi Ágnes legutóbbi közszereplései szolgáltattak példát. A Medián aktuális közvélemény-kutatási adataiból ugyanis leszűrte, hogy a jobboldal »durván« tör előre, míg a baloldal a fasorban sincs. Ha ez így folytatódik, ha a baloldal nem fog össze, akkor Orbán hátradől, és kér egy kávét. Kunhalmi szerint ennek ellenszere az összefogás, csakhogy épp ezért van tele a bugyi, mert erre például a DK egyelőre nem hajlandó.

Szeretem, ha a baloldal mindent tudó vezetői saját maguk bizonyítják be, hogy nagyon is jogállam van Magyarországon, nagyon is működik a demokrácia. Ellenkező esetben, hogy a szöszbe törhetne előre »durván« a jobboldal. Illetve, ha nem volna demokrácia, miért kellene félni attól, hogy a soron következő választásokon a közvélemény-kutatások alapján többen szavaznak Orbán Viktorra vagy a Mi Hazánkra, mint eddig. A baloldal pedig a sor végén kullog. Még akkor is, ha nem győzik hangsúlyozni, hogy itt autoriter állam van, ahogy Kunhalmi nevezi, Dobrev szerint pedig egyenesen diktatúra. Csak éppen az elnevezésbeli versenyfutásra a választók magasról tesznek, mert ők arra akarnak szavazni, aki számukra jobb világot teremt.

Kunhalmi összefogást akar mind az EP-, mind az önkormányzati választáson. Pontosan tudja, hogy az MSZP a Medián által mért két százalékával – pedig, ha valaki balos, akkor a mediános Hann Endre az, és nem vádolható jobboldali elhajlással – viszonylag pontos adatot közöl. Tudjuk, Hann-nál Karácsony is inas volt, s akit a Blokád című filmben jól összedobreveztek. Már csak azért is ügyelhetett a pontosságra, hogy megpróbálja távol tartani magától Gyurcsány sötét árnyékát. Pedig az már rajta marad, mint szamáron a fül.

Szóval Kunhalmi akarva-akaratlanul is bebizonyította, hogy Magyarországon igenis demokrácia van. A nyilvánosság előtt ezért rimánkodik elsősorban Gyurcsánynak, hogy fogjanak össze, mert az mindenkinek előnyösebb. Több balos képviselőt küldhetnek Brüsszelbe, többet az önkormányzatokba.”

