Izrael budapesti nagykövete: Ezen a világon minden gonosznak a forrása Irán!

Izrael állam budapesti nagykövete, Yacov Hadas-Handelsman az ATV Heti Világhíradójának nyilatkozott a szombati támadással kapcsolatban.

A nagykövet arról beszélt, még ha az ember hozzá is szokott ezekhez a körülményekhez, a ma reggeli terrortámadás a Hamász részéről mégis mindenkit meglepett – írja az ATV.

Hadas-Handelsman leszögezte: háborút indítottak Izrael ellen, tömegével lövik a rakétákat az országra, megtámadták a határmenti településeket, és rengeteg ember meghalt, akiknek a többsége civil. „Már több mint száz halott és ezer sebesült van, embereket raboltak el, és Gázába hurcolták őket” – erősítette meg az eddigi forrásokat.

„Nem ismerek más normális országot, amely tétlenül nézne nemhogy egy ilyen léptékű támadást, de ennek egy töredékét. Ezt tesszük most mi: reagálunk, és győzni fogunk. Ez ennyire egyszerű, nincs ugyanis más lehetőségünk”– szögezte le a diplomata.

Úgy látja, a legfontosabb feladat most az, hogy az összes hamászos terrorista, aki behatolt Izraelbe, eliminálják.

Utána pedig a Hamásznak meg kell fizetnie”

– tette hozzá.

„Annyit mondhatok, hogy bizonyosan lesz vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy mit rontottunk el. Jelen pillanatban azonban meg kell védeni magunkat, harcolnunk kell”– fogalmazott Hadas-Handelsman.

Ahogy az ATV tájékoztat: a nagykövet felhívta a figyelmet, az izraeli egyhetes ünnepek idején– mint most a sátoros ünnep – sok katonai egység szabadságon van, ez történt most is. „Szombat reggel intéztek ellenünk támadást, amely nem egy egyszerű Sabbat, hanem a sátorok ünnepének utolsó előtti napja. Ilyenkor ünnepeljük a Tóra-olvasás végét, az új kezdetét” – magyarázta a nagykövet.

„Ebben a térségben ébernek kell maradnunk. Küzdünk a Hamásszal, de közben vigyáznunk kell arra, hogy a Hezbollah libanoni terrorcsoport ezt ne használja ki, hogy a támadások ne terjedjenek át a Jordán folyó nyugati partjára, és Iránra is különleges figyelmet kell fordítani. Talán a világ egy nap meg fogja érteni, hogy ezen a világon minden gonosznak a forrása Irán, akár Ukrajnáról, akár Gázáról van szó. De mi ennek véget fogunk vetni” – fejtette ki Yacov Hadas-Handelsman.



