Így látja a francia Riviéráról Magyarországot Frei Tamás

Frei Tamás szerepel a Best magazin csütörtökön megjelent számának borítóján. A vele készített interjúból idézett a 168 óra. Az egykori tévériporter a francia Riviérán él, viszont az is kiderül, hogy Nizza csak az egyik otthona Frei Tamásnak. Magyarországon kívül ugyanis Miamiban és Firenzében is van lakása, és ez az utóbbi hely az, amelyik a legközelebb áll a szívéhez.

Magyarországon viszont borongós hangulatú, de egyébként őszinte világ fogad, nyílt emberek, igazi élet, semmi megjátszás.

No és a szüleim. Évtizedekkel ezelőtt vettünk közösen egy nagy telket, építettünk rá két házat. A papám mindig azt mondta, »papucsban azért ne lehessen, kisfiam, átmenni egymáshoz!« Hatvan méterre van a két ház egymástól. Én többségében külföldön élek, a bátyám tudós, fizikus, ő is járja a világot, most éppen Japánban van. A gyerekeim is külföldön tanulnak, dolgoznak, de a távolság ellenére szoros a kapcsolatunk” – véli hazánkról és a családjáról Frei.

