Ebből is látszik: Magyarországra menekülnek a németek

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét idézte cikkében a Magyar Nemzet, aki szerint rekordot értek el a külföldiek a magyarországi lakáspiacon a múlt évben. A KSH legfrissebb adatai szerint a legtöbb magyarországi lakóingatlan 2022-ben a németekhez került, ők több mint kétezer lakást vásároltak. A Magyar Nemzet szerint a statisztikákból az is kiderül, hogy

egyre többen jönnek rá, Németországban sincs kolbászból a kerítés.

Míg 2019-ben 16 537-en érkeztek, a Magyarországon élő német állampolgárok száma 2023-ban már elérte a 22 310-et. A Magyar–Német Intézet igazgatója, Bauer Bence a lapnak arról beszélt: a Dunántúl egyes régióiban, beleértve a Balaton környékét,

igazi német ajkú infrastruktúra alakult ki, vannak már német mesterek és szolgáltatók is.

A német érdeklődésre a válasz pedig egyszerű, az országban is foglalkozik a mértékadó média a jelenséggel, sőt szívesen mutatják be Magyarországot is, ahol van olyan település, amely a beköltözők számára német infrastruktúrát hozott létre.

