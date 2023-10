„Válasz Donáth Anna írására, amelyet a Válasz Online nem hajlandó megjelentetni

A Momentum ott sem volt?

Az elmúlt évek egyik legálszentebb és leginkább megtévesztő, tehát hazug publicisztikájával jelentkezett Donáth Anna, amelyben igyekszik eladni a választóknak a Gyurcsány-ellenességet, miközben az Országgyűlésben és az önkormányzatokban is együttműködnek a DK-val, és hét hónap múlva is közös jelöltjeik lesznek Gyurcsányékkal számos helyen. Itt már be is fejezhetném, hiszen maga Donáth Anna a hitelességet nevezi a legfontosabbnak, és ezt még csak nyomokban sem tartalmazza a Momentum, de a fölényeskedő moralizálása még megkíván néhány gondolatot.