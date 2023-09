Gondom van azzal, ahogy az Európai Parlament jelenleg működik – Ceglédi Zoltán a Mandinernek

a nyári politikai uborkaszezonban sem volt képes a hazai baloldal megtalálni a saját politikai agendáit,

illetve arra, hogy valójában máig viták vannak az összefogásról vagy a különválásról. Az elemző szerint az, hogy valódi alternatívát és saját identitást sem képeznek a kormányzópártokkal szemben, alighanem a 2024-es európai parlamenti választáson is meg fog mutatkozni.

Kifejtette,

ha nem omlik össze a Fidesz támogatottsága a jelenlegi gazdasági válsághelyzetben, a kormányzópártok az EP-mandátumok legalább felét meg fogják szerezni.

Ebben az esetben a Mi Hazánk egy vagy akár két mandátumot is magáénak tudhat, de a Kétfarkú Kutyapárt is bejuthat az EP-be. Azt biztos, hogy a DK jelenlegi mandátumszámát (4 van neki) megőrzi, és ezáltal a többi ellenzéki párt mindegyike (Momentum, LMP, MSZP, valamint a Jobbik) nem számíthat bejutásra. Ennek fényében azt javasolná, jobban „forrjanak” össze, hogy legyen keresnivalójuk a választáson, ahol Gyurcsány Ferenc pártjával szemben is meghatározhatják magukat. Már ha akarják.

Diplomáciai nagyüzem és Dobrev Klára látogatása Pressmannél

Számos kritika érte a kormányt az augusztus 20-i ünnepségekre, illetve az atlétikai világbajnokságra érkező meghívottak köre kapcsán. Ismeretes: valódi diplomáciai nagyüzem volt Budapesten, ám ezúttal nem nyugat-európai politikusok, hanem például a török elnök vagy azerbajdzsáni államfő.