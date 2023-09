„A gazdatüntetést nem az ukrán határon, hanem Brüsszelben kell megtartani” – itt a Jobbik álláspontja a tiltott ukrán termékekről

A Jobbik-Konzervatívok válaszát az alábbiakban változtatások nélkül is közöljük:

„Az Ukrajnából behozott termékekre az eddigi tilalmat ki kell terjeszteni a mezőgazdasági félkésztermékek több csoportjára is, továbbá a mézet is be kell venni az abszolút tilalom alá eső cikkek sorába.

A jelenlegi kormányzati megoldást csak részmegoldásnak tartjuk, mivel a kereskedők a korlátozást kijátszva, egy olyan környező országba szállítják az importtilalom alá eső termékeket, ahová engedélyezett, majd abból az országból az ukrán termékek visszajutnak Magyarországra is. Aki ilyet forgalmaz, raktároz vagy importál, azt a vállalkozást el kell tiltani a tevékenység gyakorlásától, a tulajdonos egyenesági családtagjaival együtt.

A gazdatüntetést nem az ukrán határon, hanem Brüsszelben kell megtartani, közösen az európai gazdaszervezetekkel, mivel az EU-n belül az előírások betartásával drágább termelni, mint az EU-n kívüli országokban. Nem megoldás, hogy a saját gazdálkodóink kárára olcsóbb importterményekkel próbálják meg elárasztani az európai piacot, amikor itt ugyanazon törvényhozók döntései miatt drágult meg a termelés, mint akik az olcsó EU-n kívüli termékek behozatalát engedélyezték.”

Nyitókép: Genya Savilov / AFP