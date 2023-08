„Eddig is nyilvánvaló volt, hogy Orbán Viktor szándékosan kadályozza Svédország NATO-csatlakozását. Minden korábbi kifogás csupán ürügy volt. A NATO-csúcson Törökország igent mondott a svéd NATO-csatlakozás támogatására, mire Orbánnak is azonnal elmúltak az aggályai, és bejelentette, hogy Magyarország sem akadályozza ezt tovább. Szijjártó is azt állította, már csak technikai kérdés a csatlakozás megszavazása. A Fidesz azonban távolmaradt a rendkívüli parlamenti üléstől, amelynek ez lett volna az egyik napirendje. Ezzel megakadályozta a szavazást.

Az eset több fontos szempontot is felvet: az egyik az, hogy Magyarország nem szuverén ország, hanem az orosz érdekek és Törökország magatartása szerint cselekszik. Kiderült, hogy Orbánnak nincs konkrét törvényes és legtim indoka a svéd NATO-csatlakozás megakadályozására, amivel gyengíti a NATO-t, a transzatlanti szövetséget és a Nyugat politikai és katonai erejét. Mit szól ehhez a NATO, hogy az egyik tagországa az ellenség érdekeit szolgálja, mert a svéd NATO-csatlakozás akadályozása kizárólag orosz (és közvetve kínai) érdek? Orbán orosz kém és ügynök a NATO-ban.

Ezen kívül az eset rámutat a magyarországi diktatúra és Orbán Viktor természetére. Semmi nem történhet, amit nem ő kezdeményez, amihez nem járult hozzá, amit ő nem akar. Az ellenzéknek nincsenek jogai a parlamentben. Orbán Viktornak senki ne mondja meg, hogy mikor mit csináljon. Ő Magyarország korlátlan ura, sőt tulajdonosa, amivel azt tesz, amit akar. Rajta kívül senkinek nincs köze az országhoz, és nem lehet szava az országban. Jogai csak neki vannak, ő maga a jog. Magyarország nem jogállam, hanem önkényuralom, diktatúra és zsarnokság.”

Nyitókép: Bartus László Facebook-oldala