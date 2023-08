Megszólalt a jövőjéről Vona Gábor

Mint arról a napokban már beszámoltunk, több nagy bejelentést is tett az ATV az őszi kínálatával kapcsolatban. Az egyik legnagyobb változás az Öt című műsorban történt, ahol műsorvezetőt is cseréltek és az állandó vendégek között is csere történt. Vona Gábor például kikerült a vendégek közül, helyére pedig Schiffer András volt országgyűlési képviselő érkezik szeptembertől. A műsorvezető a következő évadtól Vogyerák Anikó lesz, aki Dévényi Istvántól veszi át a stafétát. Mint ismert, Dévényi Lampé Ágnest váltotta idén tavasszal.