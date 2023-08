Kísérteties hasonlóság van az atlétikai vb és a Puskás Aréna elleni politikai támadások között

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a fővárosi baloldal 2019-es önkormányzati választási győzelme óta folyamatosan zsarolja a kormányt az atlétikai világbajnokság lemondásával, tüntetések szervezésével, most jegyeket igényeltek a rendezvényre. Emlékeztetnek: augusztus 19-én, jövő szombaton kezdetét veszi a budapesti atlétikai világbajnokság. A rendezvény közeledtével egyre inkább úgy tűnik: a baloldal, amely eddig az atlétikai világbajnokság lemondásával, tüntetések szervezésével fenyegetőzött, változtat korábbi álláspontján, írják.

A lap arról ír, hogy Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina, Fürjes Balázs, valamint Gyulai Miklós társaságában szerdán találkozott Sebastian Coe-val, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével. Mint kiderült, ötven ingyenjegyet kért és kapott a ferencvárosi önkormányzat az atlétikai világbajnokságra. Mindezt úgy, hogy

a fővárosi baloldal 2019-es önkormányzati választási győzelme óta folyamatosan zsarolja a kormányt a világbajnokság lemondásával,

a sporteseményt politikai ütőkártyaként használta saját érdekeinek érvényesítésére, írják.

Hangsúlyozzák: a szerdai találkozó azért is érdekes, mert Karácsony Gergely az elmúlt hetekben azzal is fenyegetőzött, hogy a megnyitó napján tüntetést szervez az atlétikai stadion elé, ha a kormány nem fizeti ki az Egészséges Budapest program forrásainak fennmaradó részét. A múlt hónapban Karácsony még azt is kijelentette, hogy nem vesz rész a világszerte közvetített sportesemény megnyitóünnepségén.

Kísérteties hasonlóság

A portál szerint az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos baloldali kommunikáció, valamint az azt követő magatartás kísértetiesen hasonlít a Puskás Aréna esetére.

Ma a baloldali pártok ugyanis már egymást felváltva drukkolnak a magyar válogatottnak,

politikusaik kijárnak Puskás Arénában rendezett mérkőzésekre, koncertekre, megépítését azonban egyáltalán nem támogatták.

„A Puskás Stadion most leginkább focimeccsek befogadására lesz alkalmas, csak remélni tudom, hogy a focimeccsekhez lesznek majd tömegek is” – írta 2019-es Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, akit

Budapest főpolgármestereként a stadion megnyitójára is meghívtak, de nem ment el, mert mint mondta, nem az a meccsjárós típus.

A lap hozzáteszi: majd 2021-ben, amikor Karácsony rájött, hogy a magyar válogatott mérkőzéseit telt házas stadionokban tartják, ő sem volt rest, hogy kilátogasson.

Az említett mérkőzésre Karácsony Gergely mellett

az a Fekete-Győr András is kiment a mérkőzésre, aki korábban egy videóban arról értekezett, hogy „egy percen túl sem tud nézni magyar meccset”.

„Az nekem nem elég, hogy azért, mert magyar vagyok, azért nekem szeretnem kell a magyar focit” – hangoztatta korábban. Idén márciusban, a magyar labdarúgó-válogatott a vendég bolgár csapat felett aratott könnyed, 3-0-s győzelemmel kezdte az Európa-bajnoki selejtezősorozatot. Fekete-Győr András Facebook-oldalán következőképp kommentálta az eredményt: „Szeretjük a jó focit, még inkább, ha három gólt hoz, de leginkább, ha a miénk.”

Forrás: Karácsony Gergely Facebook-oldala