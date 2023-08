Fordulat az erőszakos antifák ügyében: mással is gyanúsítják a budapesti embervadászokat

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy elítélték a budapesti embervadászatban is érintett Hammerbande négy tagját a szász tartományi bíróság előtt folyó mamutperben. Az embervadászok több személyt is olyan brutális módon megvertek, hogy kórházba kellett őket szállítani. Hat német állampolgárt jelenleg is köröznek – tájékoztatott az Origo.

A lap közölte, kedden újabb fordulat derült ki az ügy kapcsán.

Kiderült, hogy immár bűnszervezetben elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntett gyanúja miatt folytatja a nyomozást a februárban a fővárosban történt radikális baloldali támadások ügyében a rendőrség – olvasható ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) válaszából.

A BRFK Kommunikációs Osztálya kiemelte: az ügyben továbbra is három gyanúsított van. „Egy német férfit a nyomozó hatóság bűnszervezetben való részvétel bűntettével, egy német nőt pedig közösség tagja elleni erőszak bűntett előkészületével gyanúsít. A harmadik gyanúsított – egy olasz állampolgárságú nő – ellen bűnszervezetben, felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette és

életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt folyik büntetőeljárás”

– írta a lap.

Nyitókép: Képernyőfotó

***