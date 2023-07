Itt van az ötödik Orbán-kormány mérlege!

„2022. április 3-án soha nem látott felhatalmazással, soha nem látott problémákat kapott nyakába a negyedszerre is kétharmados többséggel megválasztott Fidesz-KDNP-kormány. Egy köhögő világgazdaság mellett, egy szomszédban zajló háború is nagyban befolyásolta, merre is haladhat tovább a jobboldali kormány. A gondokat csak tetőzte, hogy pont a választások után szélsebesen elszálltak az energiaárak, ezzel pedig az ország finanszírozhatósága, és a mindennapok stabilitása került súlyos veszélybe. Nem sokat tétlenkedett a kabinet, és több lépcsőben megkezdte az átállást a megváltozott környezetre. Új rezsitámogatási rendszert alakított ki a lakosság és a vállalatok számára. Miközben az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek folyamatosan azt követelték, hogy a piaci árakhoz igazodva a kormány szabadítsa rá az emberekre a brutálisan megemelkedett árakat, addig a kabinet inkább azt az utat választotta, hogy a szociális és társadalmi csőd elkerülésnek finanszírozásába az extraprofitot bezsebelő vállalatokat is bekapcsolta. Ez a lépés egyértelműen meghozta az eredményét, mivel a nagyon súlyos szociális összeomlással fenyegető helyzetet sikerült elkerülni, miközben a gazdaság is működőképes maradt.

Az elszálló energiaárak által kiváltott válsághelyzettel párhuzamosan mind az európai, mind a hazai inflációs helyzet drasztikusan megromlott. Mivel Magyarországon a különféle árstopok fenntartása miatt az infláció megugrása késve jelentkezett az európai országokhoz képest, így bizonyos szinten időt nyert a kormányzat. A hazai infláció brutális megugrása szeptembertől-februárig zajlott, és egyelőre úgy tűnik, több gazdaságvédelmi eszköz alkalmazásával sikerült a negatív trendet megfordítani, és mostanra az árak stabilizálódása, vagy éppen csökkenése látszik. A valóban kimagasló hazai inflációs adatok mögött azonban egy kedvező dolog mindenképpen kirajzolódott. Mégpedig, hogy a háború okozta nagyon komoly sokkok mellett átlagfogyasztás alatt továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a háztartási áram, és a gázár. Ha nem történik a következő hónapokban újabb nemzetközi gazdasági sokk (teljesen zavaros világunkban ezt kizárni hatalmas hiba lenne), akkor a következő hónapokban tovább zuhanhat a drágulás, és 2024-ben már olyan számokat láthatunk, amik már sokkal nagyobb bizalmat adhatnak a teljes hazai gazdaságpolitikának.”

Nyitókép: Orbán Viktor, Facebook