Ingázó munkavállalók, vásárlók azok a „hatezrek”, akik belépnek az ukrán-magyar határon

„Itt az ideje tudomásul venni, hogy amit ez a kormány mond, vagy tesz annak nincsen köze az igazsághoz. Ha valaki veszi a fáradtságot, – csak egy pár telefon s – kiderül, hogy ingázó munkavállalók, vásárlók azok a »hatezrek«, akik nap, mint nap belépnek az ukrán-magyar határon.

– 2023. 04. 12. Az ukrán–magyar határszakaszon 7229-en léptek be Magyarországra kedden. (ORFK)

– 2023. május 19. Magyarország területére 2023. május 19-én az ukrán-magyar határszakaszon 6189 fő lépett be. (ORFK)

– 2023. június 4. Az ukrán-magyar határszakaszon 6585-en léptek be Magyarországra szombaton. (ORFK)

Egy másik helyen csendben azt is közreadták, hogy az első félévben Szerbiában 800 menekültkérelmet terjesztettek elő, Ausztriában 24 ezret, Magyarországon összesen, 22-őt, azaz huszonkettőt!”

