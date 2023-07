„Ő IS SUNYI, DE NEM RÓKA! Ez a kép egy 2022-es kötcsei »találkozón« készült (igazából egy videófelvételből szedte ki Ágnes). Középen nyilván Orbán Viktor miniszterelnök látható, mellette a sajtósa, Havasi Bertalan. A miniszterelnöki mikrobuszból Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója száll ki. (...) Visszatérve Orbán Balázshoz, mióta megengedték neki, hogy kiszálljon a miniszterelnöki mikrobuszból, azóta görnyedve jár. Van, aki szerint kioperáltatott három csigolyát a gerincéből, de ő ezt tagadja. Szerinte csak arról van szó, hogy rögzíteni akarja az elméjében és a testében azt a pillanatot, amikor kiszállhatott a mikrobuszból. Szokta is emlegetni, hogy a miniszterelnök még biztatta is, hogy ,»Gyere szépen utánam, kis Balázs!«

Nekem fogadásom lett volna arra, hogy a kis Balázs lesz az első, aki megpróbálja kimenteni Orbán Viktort a kínos parlamenti afférból. Az ötlete az volt, hogy egy egészen más ügyben megismétli a főnökét, aki Hadházyt egy sunyi, szőrét hullató, rossz, vidéki rókának nevezte. A terv az volt, hogy a hülye nép szokja ezt a kifejezést, ezért a politikai igazgató egy teljesen indifferens, könyvkiadással kapcsolatos Facebook-bejegyzésében csak úgy megjegyezte (spontán) : »Hadházy Ákos a sunyi, sompolygó róka megint hazudozik össze-vissza.«

A politikai igazgató megjelölte az irányt, következik nagy valószínűséggel a Menczer-Dömötör páros, aztán sorra az alelnökök, a Szilárd, a Lajos, meg az érettségizett, és így majd lassan eljutunk odáig, hogy a magyar parlamentben a leggyakrabban használt kifejezések listáján az első helyről, a ,»mocskos, liberális hazaárulót« kifúrja a »sompolygó, szőrét hullató, rossz, vidéki róka«. Egyébként a végére egy komolynak szánt megjegyzés: egyszerűen zabálnivaló volt a Hadházy, amikor szegénykém elkezdte magyarázni, hogy ő tényleg csak arra volt kíváncsi, ki mondta a kapitánynak, hogy csináljon egy ezer kilométeres kurflit. Isten az atyám, ez a Hadházy olyan jól játssza a naiv, teljesen hülye egykori fideszest, hogy az ember szeretné örökbefogadni!”

Nyitókép: Havas Henrik Facebook-oldala