„A Nyugatnak pont az elvileg az egyik előnye, hogy nem kell semmilyen éppen divatos véleményt hittételnek elfogadni, lehet vitatni szinte az összes állítást. Hiába divatos az a vélemény most sok helyen, hogy léteznek emberek, akik, se nem nők, se nem férfiak, hogy az érzések fontosabbak az érveknél vagy, hogy a nacionalizmus csak kártékony lehet, ezeket lehet vitatni és sokan Nyugaton meg is teszik, a baloldalon is. Szerintem nekik van igazuk, hiába vannak most kulturális kisebbségben.

Magyarországon ezer dolog van, ami fontosabb, mint a nyugati kultúrharc, de a nyugati kultúrharc itthon is zajlik sajnos. Beférkőzött, Sam Smith és Demi Lovato sületlenségei, amik megjelennek a hazai médiában és intellektuálisan védtelen fiatalok elhiszik ezt a sok zagyvaságot.

Néha erőt kell vennünk magunkon és meg kell vizsgálni azt, hogy miről mi a véleményünk és nem aggódni azon, hogy ez kinek a véleményével esik egybe. Aki minden kérdésnél úgy alakítja ki az álláspontját, hogy megnézi, mit mond Orbán Viktor és az ellenkezőjét mondja, az nem gondolkodik és nem szabad ember. Az az ember Orbán Viktor bűvöletében él.”

