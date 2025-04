Nem a „Hagyjátok meghalni!”-rigmusért, hanem egy homofób skandálás miatt vizsgálódnak Angliában

A Millwall kemény magja leginkább a „rent boy” kifejezést skandálta előszeretettel Chilwell felé, ami a brit szlengben a homoszexuális férfiprostituáltakra utal. Az angol szövetség most jutott el odáig, hogy hivatalosan is szankciókat helyezett kilátásba a klub felé, amely természetesen gyorsan lefutotta az ilyenkor szokásos kötelező bocsánatkérő köröket, ideje pedig jövő szerdáig van arra, hogy érdemben feleljen az FA vádjaira. Chilwell másságáról egyébként jó ideje pletykálnak a nem éppen a toleranciájukról híres angol futballkörökben, de a 28 éves szélső védő egyébként is élt már meg szebb napokat: a korábban a Leicesterrel Premier League-bajnok, a Chelsea-vel Bajnokok Ligája-győztes klasszis a londoni kékeknél létszámfölötti perememberré vált, a télen adták kölcsön a Crystal Palace-nak, de új csapatában is jobbára epizódszereplő.

(Fotó: Glyn Kirk/AFP)

***