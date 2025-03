„Próbálom a kertek alatt elkerülni az embereket” – már a klublegenda is sötéten látja a jövőt (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandineren olvashattak, a címvédő Ferencváros 1–0-ra nyert a bennmaradásért küzdő Debrecen vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójának múlt vasárnap esti zárómérkőzésén. A hajdúsági együttesnek ez volt sorozatban a negyedik bajnoki veresége, amellyel az utolsó, 12. helyre csúszott a tabellán.

„Munka akkor is volt benne, amikor nyertünk, és akkor is, mikor kikaptunk. Azonban a számokkal nem nagyon lehet vitatkozni... Kieső helyen vagyunk... Lehet itt ígérgetni nagy dolgokat, de csak az számít, hogy győzünk vagy nem. Az a legfontosabb, hogy nyerjünk, a többi az csak duma” – fogalmazott a Loki TV videójában Dombi Tibor klublegenda. A DVSC pályaedzője a szurkolókra, és a péntek esti Győr elleni mérkőzésre is kitért.

A drukkerekkel nincs gond, csinálják, amit eddig, a B-közép is biztat. Akivel találkozok, lelkesek, de próbálom a kertek alatt elkerülni az embereket.”

„Ha bemegyek a kisboltba vagy találkozok a szomszédokkal, elmondják, hogy nincs gond, mert legutóbb a Ferencvárostól kaptunk ki. Lehet, hogy picit negatívabb vagyok, mint ők, de ott volt egy Videoton, akiket simán meg kellett volna verni, mégsem szereztünk pontot. Nem akarok nagy szavakat mondani, itt van az edzés, oda kell tenni magukat, Győrben nem szépen és jól kell játszani, hanem nyerni kell!” – zárta a gondolatot Dombi Tibor.