A magyar válogatott kapusa szenzációs teljesítménnyel üzent a Barcelonának (VIDEÓ)

Mint ismert: ezzel a technikával Szoboszlai Dominik értékesített büntetőt 2024 novemberében Németország ellen a Puskás Arénában. Akkor a válogatott csapatkapitánya az Nemzetek Ligája-meccs 99. percében bökte be a tizit, amivel 1–1-es döntetlenre módosította az eredményt.

Visszatérve az U19-esek Eb-selejtezőjére: Yaakobishvili több nagy védést is bemutatott, a magyar válogatott pedig Mondovics Kevin 62. percben szerzett góljával nyerni tudott.

„A mérkőzésen voltak olyan periódusok, amikor mi irányítottuk a játékot és voltak olyanok is, amikor csak túléltük a meccset. Teljesítményben közel sem ez volt a legjobb találkozónk, a dánok ellen jobban játszottunk, ezt mi is láttuk, eredményességben viszont igen, ehhez pedig gratuláltam a játékosoknak – idézte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Jeremiás Gergő szövetségi edzőt. – Az első félidő második felében volt egy húszperces periódus, abból szerettem volna többet látni, aztán a második félidőben már a szívünk vitt minket előre. A játékerőt tekintve reális a harmadik hely, azon kell dolgoznunk, hogy minél magasabb szintre tudjuk emelni a játékunkat és ha javul a teljesítmény, az hozza magával az eredményességet is. A torna után minden játékosnak elmondjuk majd, hogy miben volt jó és miben kell fejlődnie a nemzetközi meccsek tapasztalatai alapján.”

A magyar válogatott mérkőzései a selejtezősorozat elitkörében

MAGYARORSZÁG–Ausztria 1–3

Dánia–MAGYARORSZÁG 1–0

Izland–MAGYARORSZÁG 0–1

A csoport végeredménye: 1. Dánia (9 pont, kijutott az Eb-re), 2. Ausztria (6 p.), 3. MAGYARORSZÁG (3 p.), 4. Izland (0 p.)

Fotó: M4 Sport/Facebook