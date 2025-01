Orbán: nagyon szeretnénk ismét eljutni Berlinbe

Az RB Leipziget sújtó sérüléshullám ellenére a csapatkapitány Orbán Willi optimistán tekint a jövőbe – legalábbis ez derül ki a klubhonlapnak adott interjúból. A magyar labdarúgó-válogatott 32 éves hátvédje a lipcsei portálnak többek között arról beszélt, hogy nehéz időszakon vannak túl, de mivel néhány játékosra ismét számíthatnak – köztük Xavi Simonsra és Xaver Schlagerre –, így gyakorlatilag már csak az eredményesség hiányzik.

Az idény kezdete óta összesen 14 futballista hiányzott rövidebb-hosszabb ideig sérülés miatt Orbánéktól,

míg néhányan – például Benjamin Henrichs – még most sem térhetnek vissza – írja a csakfoci.hu.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nem éppen a legjobb szájízzel mehettek téli pihenőre a lipcseiek: az éllovas müncheniektől méretes zakót kaptak (5–1-re nyert a Bayern) a Bundesligában, így hátrányuk kilenc pontra nőtt velük szemben. Üröm az örömben, hogy a másik magyar, Gulácsi Péter a kapott gólok ellenére is jól védett, akit részben ennek (is) köszönhetően választott meg a Kicker nevű szaklap az őszi szezon legjobb kapusának.

Orbán Willi (balra) szerint az RB Leipzig mostantól minden meccset meg akar nyerni és be akar jutni a Német Kupa berlini döntőjébe / Fotó: Jan Woitas / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Orbán Willi szerint az összes meccsüket meg akarják nyerni mostantól.

Tudjuk, hogy egy jó napon bárkit meg tudunk verni. Még mindig versenyben vagyunk a Német Kupában, és döntőbe jutni egy újabb csodálatos élmény lenne. Jó esélyünk van rá, hiszen negyeddöntősök vagyunk, ráadásul hazai pályán játszunk. Nagyon szeretnénk ismét eljutni Berlinbe

– fogalmazott a rutinos védő.

Az RB Leipzig január 12-én a Werder Bremen otthonába látogat, addig saját edzőközpontjában, Cottawegben készül a folytatásra, ahol Orbán szerint minden adott a minőségi munkához.

Brutális sérüléshullám Lipcsében Védők Lutsharel Geertruida: november 6 – 22. (izomproblémák) El Chadaille Bitshiabu: november 20. – december 11. (izomsérülés) Lukas Klostermann: november 25. – december 2. (izomproblémák) David Raum: október 7. – december 11. (bokaízületi sérülés) Castello Lukeba: december 1. – (combizom-sérülés) Benjamin Henrichs: december 21. – (Achilles-ín-szakadás) Középpályások Eljif Elmas: november 15. – január 2. (izomrostszakadás) Xavi Simons: október 24. – január 2. (bokaízületi sérülés) Nicolas Seiwald: október 18. – november 1. (izomsérülés) Assan Ouedraogo: november 27. – (combizom-sérülés) Xaver Schlager: május 4. – november 28. (keresztszalag-szakadás) Kevin Kampl: szeptember 20. – október 16. (combközelítő izom sérülése) Támadók Yussuf Poulsen: november 18. – január 2. (combizom-sérülés) Lois Openda: október 27. – november 1. (kisebb sérülés) Forrás: csakfoci.hu

