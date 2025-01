Orbán a gáton, ilyen sem történt még Gulácsi Péterrel

A 2024/2025-ös idényben mindössze negyedszer fordult elő, hogy nem a magyar válogatott kapus nevével kezdődött az RB összeállítása.

Marco Rose korábban két német kupa- és egy Bundesliga-meccsen jelölte a kezdőtizenegybe Maarten Vandevoordtot, míg Gulácsit 24-szer.

A nyáron a Genktől érkezett 22 éves belga óriás most a legrangosabb európai sorozatban is megkapta a lehetőséget a bizonyításra. A tabellán a legjobb 8-ba kerülésre is esélyes lisszaboniak ellen támaszkodhatott a Willi Orbán vezette védelemre. Nem is akadt sok dolga, szerencséjére a gólvadász Gyökeres Viktor a cseresorban pihent a portugáloknál...

A támadók pedig olyat tettek, amire régen volt példa: vezetést szereztek. A 19. percben Simons tálalt a bal oldalon felfutó Raum elé, a centerezését Seskó passzolta becsúszva az üresen maradt kapuba, 1-0. Persze korábban négyből háromszor (Atletico, Juventus, Celtic) került már előnybe a német együttes, de a végén mindig a rövidebbet húzta. David Raum egy ideig azt hitte, megduplázta az előnyt, ám végül csapattársa lökése miatt érvénytelenítették a gólját. Nem szegte kedvét a német válogatott balbekknek, aki – csakúgy mint Orbán – látványos blokkokkal óvta meg a lipcsei kaput.

Willi Orbán marad meg hírmondónak a lipcsei kezdőcsapatban a magyar válogatott játékosok közül

Fotó: Facebook/RB Lepipzig/Boris Treubel

A második félidőt góllal kezdhette volna a Leipzig: Xavi Simons csapott le egy lecsorgó labdára, egy-két csel után 12 méterről nem találta el a kaput. Az 55. percben hármas cserét hajtott végre a Sporting: pályára lépett a magyar származású, svéd válogatott támadó, Gyökeres Viktor is. Kisvártatva – szintén három változtatással – reagált Marco Rose, de ő inkább védekező játékosokat vetett be. Fokozták a nyomást a lisszaboniak, ám Orbánék állták a sarat. A magyar válogatott védőt hiába fűzte be Trincao, rutinosan beállt elé, és nem engedte lőni a riválist.

A 75. percben Orbán sem tudott ellenállni: Gyökeres egy az egyben rávezette a labdát, balra elhúzta, és nagy erővel a léc alá lőtte, 1-1.

A 26 éves szélső a 34. gólját szerezte a szezonban – a 32. meccsén! Nem csoda, hogy topcsapatok sora csábítja.