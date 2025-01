Döntött a román klub: új csapatot kell keresnie a magyar játékosnak

Visszalépett a román női kézilabda-bajnokságtól az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta csapata, a SCM Gloria Buzau. A junior Európa-bajnok Pál Tamarát is foglalkoztató klub közösségi oldalának csütörtöki bejegyzése kiemelte, hosszas mérlegelés után az igazgatótanács határozott úgy, hogy a junior ligákból és a felnőtt élvonalból egyaránt azonnali hatállyal visszalépteti együtteseit.

Az egyesület a döntést súlyos anyagi nehézségekkel indokolta, amelyek lehetetlenné tették volna a folytatást.

13 fordulót követően a 14 csapatos román első osztályban a 11. helyen tanyázó SCM Gloria – akárcsak a mezőny többi klubja – önkormányzati fenntartású, működését szinte teljes egészében a város költségvetése fedezi. A bodzavásári egyesület éves költségvetése körülbelül 7 millió euró, amelyből – a bukaresti sajtóértesülések szerint – nagyjából kétmillió eurót a női kézilabda-szakosztály kapott. A jövőben azonban ez a szakosztály kizárólag az utánpótláscsapatok működtetésére összpontosít majd – részletezte a Nemzeti Sport.

A Gazeta Sporturilor bukaresti portál információi szerint a döntést Constantin Toma, a város polgármestere hozta meg, aki a forrásokat inkább a labdarúgó Superliga sereghajtó csapatának támogatására irányítja át. A lap szerint a tavaly újraválasztott polgármester kudarcként éli meg, hogy a kézilabdázók, akik 2020 és 2023 között az Európa-ligában is szerepeltek, gyengén teljesítettek. Ugyanakkor a labdarúgócsapat – amely 18 év után tavaly jutott vissza a román élvonalba – bentmaradását jelentős sikerként kívánja kommunikálni.

A klub a visszalépés bejelentésével egyidejűleg arról is tájékoztatott, hogy visszatéríti a bérletesek számára a hat elmaradt hazai mérkőzés belépőinek árát. A játékosok szabadon igazolhatóvá váltak, közülük azonban Daria Bucur és Stefania Jipa, a debreceni Európa-bajnokságon részt vett két román válogatott jövője biztosnak tűnik. Ők a Florentin Pera által irányított Besztercéhez igazolhatnak, Bucur pedig már alá is írta szerződését a következő szezonra a Bajnokok Ligájában is érdekelt erdélyi klubhoz.