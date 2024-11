Gólfesztivált rendezett az FC Barcelona Belgrádban

Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Csukics

Elszenvedte első vereségét az Aston Villa a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az angol meglepetéscsapat 1–0-ra kapott ki a Club Brugge vendégeként szerdán az alapszakaszának negyedik fordulójában, s ezzel elveszítette hibátlan mérlegét. Ez egyben azt is jelenti, hogy mostantól a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool az egyetlen csapat, amely hibátlan mérleggel rendelkezik a BL-ben. Az is a szerdai játéknap meglepetés volt, hogy az eddig 0 pontos, gólt még nem szerző osztrák Salzburg idegenben 3–1-re megverte a meccs előtt már két győzelemnél járó Feyenoord.

Az senkit sem ért váratlanul, hogy az FC Barcelona gólfesztivált rendezett a Crvena zvezda ellen. Pedig a szünetben még minden nagyon szép volt Belgrádban a szerb szurkolóknak. Az első félidő után 1–1-et mutatott az eredményjelző a Marakana Stadionban. Aztán beindult a Barca,

Robert Lewandowski két gólt is szerzett, s ezzel 99 találatnál jár a Bajnokok Ligájában. Vagyis egy gólra van a százas álomhatártól.

A katalán sztárcsapat végül 5–2-re nyert a Zvezda ellen, s így a 6. helyen áll a BL-ben.

A Bayern München, ha nehezen is, de a Musiala találatával 1–0-ra megverte a Benficát hazai pályán. A bajoroknak ez volt csupán a második győzelmük ősszel a Bajnokok Ligájában. Továbbra is gödörben van a Paris Saint-Germain, amely Párizsban kapott ki 2–1-re az Atlético Madridtól.



Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:

Club Brugge (belga)-Aston Villa (angol) 1-0

Sahtar Donyeck (ukrán)-Young Boys (svájci) 2-1

Bayern München (német)-Benfica (portugál) 1-0

Paris Saint-Germain (francia)–Atlético Madrid (spanyol) 1-2

Internazionale (olasz)-Arsenal (angol) 1-0

Feyenoord (holland)-Red Bull Salzburg (osztrák) 1-3

Crvena zvezda (szerb)-FC Barcelona (spanyol) 2-5

Sparta Praha (cseh)-Brest (francia) 1-2

VfB Stuttgart (német)-Atalanta (olasz) 0-2