Elárulta Nagy Ádám, miért „kapott a fejére” az öltőzőben

A rekorder középpályás egyetért Sallai Rolanddal azzal kapcsolatban, hogy büszkének kell lenniük, hogy kétszer egymás után az A divízióban szerepelhetnek, és jó lenne megőrizni a helyüket. „Óriási lenne, ha továbbra is Európa legerősebb válogatottjaival mérkőzhetnénk meg. A szurkolók is élvezik ezeket a találkozókat, rendre megtelik a Puskás Aréna, ez fantasztikus érzés” – mondja Nagy. A labdarúgó hozzátette, hogy az elmúlt időszakban többször önmagukkal szemben is túlzott elvárásokat támasztottak, és volt, hogy nem tudták megugrani ezt a szintet, de úgy érzi, végül is összeszedték magukat.

Nagy szerint az előttük álló két mérkőzésen kell bizonyítaniuk, hogy valóban ott a helyük a legjobbak között.

A válogatott középpályás még mindig csak 29 éves, ám olyan legendás labdarúgókat előzött meg a válogatott fellépések számát illetően mint Puskás Ferenc, Grosics Gyula és Szalai Ádám, de a közeljövőben beérheti a 92-szeres válogatott Fazekas Lászlót is. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „A kilencvenkettő belátható távolságban van. Úgy készülök, hogy a következő idényben meglehet ez is. Aztán meglátjuk, mit hoz a sors”.

Nagy Ádám ennek ellenére egyelőre egyáltalán nem tervez visszavonulni, úgy érzi, ereje teljéban van, és lesz még ideje visszagondolni és végignézni a karrierjén. Úgy fogalmazott, „Tisztában vagyok vele, fiatalabb már én sem leszek, de a nosztalgiázást megtartom későbbre. Klubszinten és a válogatottban is vannak ambícióim, de ha majd a pályafutásom végéhez érek, lesz mire visszaemlékezni. A goldballos évekre vagy akár a Gazdagréten eltöltött időre, amikor még óvodásként jártam le a labdát rúgni”.